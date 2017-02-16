Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Горячий водопад: в одном из домов Волгограда затопило подъезд

Происшествия
Вода лилась из системы отопления
Кадр из видео, размещенного Алексеем Толтиным
Иллюстрация: Vk.com/ghest_volgograd
Кадр из видео, размещенного Алексеем Толтиным

Волгоград, 16 февраля 2017, 16:43 — REGNUM  В Волгограде затопило подъезд в жилом доме. Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел в Тракторозаводском районе сегодня, 16 февраля, в первой половине дня.

Горячая вода в течение двух часов хлестала из центральной системы отопления, заливая квартиры. Горячие струи стекали прямо по лестничным клеткам и пролетам. Все это отчетливо видно на приложенном к посту видео.При этом, как пишут пользователи, аварийные службы прибыть на место коммунальной аварии и нее торопились.

«Два пьяных слесаря спустя полтора часа перекрыли воду», — написал в группе «Жесть Волгограда» — написал Алексей Т.

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Ночь без тепла: Из-за аварии пострадали жильцы 150 домов Волгограда

В качестве одной из причин произошедшего сообщается, что рабочие, которые занимались ремонтом в доме, сорвали кран на трубе отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коммунальной аварии на теплотрассе в Кировском районе Волгограда в январе текущего года почти 44 тысячи человек остались без тепла. В зону отключения попали 153 многоквартирных дома, а также 21 социально значимый объект.

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