Четверг, 16 Февраля 2017 года
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В Ярославле житель Коми избил фельдшера Скорой помощи

Происшествия
Ему предъявлено обвинение
Скорая помощь
Иллюстрация: Pixabay.com
Скорая помощь

Ярославль, 16 февраля 2017, 16:30 — REGNUM  Ярославскими следственными органами 23-летнему уроженцу Республики Коми предъявлено обвинение в избиении фельдшера «Скорой помощи». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Ярославской области.

По данным следствия, обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии и со следами побоев вошел в торговый зал одного из магазинов на улице Гоголя Ярославля. Очевидцы вызвали ему бригаду «Скорой помощи». Однако, когда машина приехала и повезла его в больницу, мужчина начал избивать женщину-фельдшера. Без всякой причины он нанес ей не менее 11 ударов руками в область головы и по рукам, причинив потерпевшей физическую боль и телесные повреждения.

«Обвиняемый был дважды судим за грабеж и после отбывания срока жил в Ярославле, работал дистрибьютером. Он ведет себя очень дерзко. Отказался от дачи показаний и свою вину не признает. Во время допроса притворился, что ему плохо и потребовал вызвать «Скорую помощь». Врачи приехали, осмотрели его, но признали здоровым и допрос продолжился. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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