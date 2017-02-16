Воронежскому интернет-извращенцу грозит 20 лет колонии

Мужчина знакомился с девочками в социальных сетях и отправлял им интимные фото

Воронеж, , 16:21 — REGNUM 46-летний житель Воронежа может отправиться в колонию на срок до 20 лет по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, уголовное дело в отношении мужчины направлено в Железнодорожный суд Воронежа.

Как считает следствие, в сентябре 2014 года, а затем в апреле 2015 года обвиняемый познакомился в социальной сети с двумя девочками, 12 и 13 лет. Сам он сообщил детям, что ему 14 лет. После переписки он получал от девочек фотографии в обнаженном виде и отправлял им фотографии интимного характера.

Санкцией п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

В отношении обвиняемого ведется расследование еще одного многоэпизодного дела — речь идет о совершении аналогичных преступлений, потерпевшими являются дети из нескольких российских регионов.