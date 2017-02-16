«Обязательная видеозапись существенно облегчит работу судебного аппарата»

Москва, , 16:21 — REGNUM Если оценивать значимость поправок Верховного суда РФ в рассматриваемые законопроекты, исходя из информации, представленной в СМИ, следует обратить внимание на определенную степень эклектичности подхода вышестоящей инстанции. Непонятно выборочное наделение видеозаписи статусом протокола в гражданском процессе и, при этом, отсутствие такого статуса видеофиксации в арбитражных и уголовных спорах, в которых, как представляется, значение обязательной видеозаписи ничуть не меньше. Возможно, Верховный суд исходил из позиции, в соответствии с которой коммерческие и уголовные споры относятся к более сложной категории дел, где невозможна полная замена письменного протокола видеофиксацией, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий адвокатского бюро «Адвокаты и бизнес» Сергей Ковбасюк.

«Однако при анализе доступной версии законопроекта, прослеживается более гармоничное действие соответствующих поправок. Нововведения дополняют позитивные нормы соответствующего процессуального регулирования положениями об обязательности ведения видеозаписи в ходе судебного разбирательства, а также в ходе осуществления отдельных процессуальных действий. При этом, как в гражданском, так и в арбитражном и административном процессах видеозапись не заменяет собой протоколирование, а повышается в статусе неотъемлемого реквизита осуществления правосудия», — отметил эксперт.

«В целом, изменение процессуального законодательства в данной части свидетельствует о положительных тенденциях реформирования отечественной судебной системы. Обязательная видеозапись позволит более полно воплотить в действительность такие общепринятые принципы ведения процесса как открытость, гласность, состязательность и законность. Причем исходя из сложившейся судебной практики, рассматриваемые нововведения крайне необходимы, так как работники суда зачастую склонны составлять протоколы судебных заседаний чисто формально, не отражая важные моменты, которые порой имеют принципиальное значение для обжалования судебных решений», — высказал свое мнение Ковбасюк.

«Обязательная видеозапись в данной ситуации существенно облегчит работу судебного аппарата, что в условиях чрезвычайной загруженности судебной системы косвенно повлияет на качество ее работы», — резюмировал эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Верховный суд РФ разработал и направил в Госдуму поправки к правительственным законопроектам, которыми предлагается сделать видеозапись судебных разбирательств по гражданским делам официальным документом — протоколом заседаний. В то же время ВС предлагает не считать протоколом видеозаписи заседаний по уголовным, арбитражным и делам, рассматриваемым в соответствии с Кодексом административного судопроизводства, хотя изменения и предусматривают, что статус видеозаписи станет выше. Видеофиксация на заседаниях в последних двух случаях будет обязательной и станет «основным средством фиксирования сведений о ходе судебного заседания».