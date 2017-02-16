СМИ: девять человек стали жертвами авиаудара по траурной процессии в Йемене

Сана, , 16:17 — REGNUM По меньшей мере девять человек стали жертвами авиаудара по траурной процессии недалеко от Саны, столицы Йемена, сообщает 16 февраля Deutsche Presse Agentur со ссылкой на свидетелей.

Среди погибших есть женщины и дети. 12 человек получили ранения. Свидетели считают, что авиаудар был осуществлен авиацией арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Военное ведомство Саудовской Аравии пока не прокомментировало сообщение об авиаударе.

Напомним, в октябре прошлого года в результате серии авиаударов по траурной процессии в центре Саны погибли 213 человек, более 500 человек получили ранения. Как утверждают хуситы, авиаудар нанесли ВВС Саудовской Аравии. Позже командование аравийской коалиции опровергло информацию о своей причастности к атаке.

В Йемене уже продолжительное время друг другу противостоят хуситы, исповедующие шиизм, и суннитское большинство страны. Хуситов поддерживает Иран. Это обстоятельство вынудило в 2015 году Саудовскую Аравию вмешаться в конфликт. Королевство планирует вернуть власть президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Более 10 тыс. человек стали жертвами гражданской войны в Йемене.

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