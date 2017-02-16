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В Самарской области от больных бешенством животных пострадало 74 человека

Происшествия
Случаев заболевания бешенством среди людей за 2016 год не зарегистрировано

Самара, 16 февраля 2017, 16:03 — REGNUM  В Самарском регионе в 2016 году от животных с установленным по клиническим признакам и лабораторно подтвержденным диагнозом бешенство пострадали 74 человека (в 2015 году — 258 жителей). В структуре пораженных животных преобладали кошки, удельный вес которых составил — 35%, на лис пришлось — 30%, на собак — 25% и на КРС — 10%. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор, сообщает ИА REGNUM.

В 2016 году в регионе зарегистрировано 20 случаев бешенства среди животных, что на 73,3% меньше чем в 2015 году (75 случаев). В число неблагополучных территорий вошли: Ставропольский район — 3 случая, Самара, Большеглушицкий, Шенталинский и Кошкинский районы — по 2 случая, Жигулевск, Чапаевск, Кинельский, Безенчукский, Шигонский, Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, Елховский районы — по 1 случаю.

За оказанием антирабической помощи в лечебно-профилактические учреждения Самарской области в истекшем году обратились 9103 пострадавших от укусов и других различных повреждений, полученных от животных, удельный вес детей в возрастной группе до 14 лет составил 24,5% (2235 детей). В сравнении с предыдущим годом количество пострадавших снизилось на 9,6%, или на 963 человека.

Наибольшее количество повреждений нанесено безнадзорными и домашними собаками — 33,1% (3012 человека) и 30% (2732 человека) соответственно, в меньшей степени — домашними кошками — 24,3% (2214 человека), безнадзорными кошками — 8% (730 человек), дикими животными — 3,8% (345 человек), сельскохозяйственными животными (КРС, лошади, домашняя птица) — 0,8% (70 человек).

Случаев заболевания бешенством среди людей за 2016 год не зарегистрировано. Последний случай был зарегистрирован в 2010 году, отмечают в Роспотребнадзоре региона.

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