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Ростовская область: мать 9-летнего мальчика подозревают в истязаниях

Происшествия
Следователи полагают, что женщина систематически избивала ребёнка в течение двух лет
Защита парав ребенка
Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР
Защита парав ребенка

Ростов-на-Дону, 16 февраля 2017, 15:56 — REGNUM  

В Ростовской области мать девятилетнего мальчика подозревают в истязаниях над сыном. Как сообщили ИА REGNUM 16 февраля, фигуранткой уголовного дела по ч.2 ст.117 УК РФ «Истязание» стала 32-летняя жительница Сальска.

Следователи полагают, что женщина систематически избивала своего ребёнка более двух лет. С июля 2014 года по 15 декабря 2016 года она била сына руками и ремнём. Судмедэксперты обнаружили практически на всём теле мальчика кровоподтеки. В ближайшее время ребёнка допросят. Процедура будет проведена с участием психолога.

Напомним, в прошлом году стало известно о нескольких подобных случаях жестокого обращения с детьми. Так, супруги из Аксайского района подозреваются в истязании своего собственного сына. По информации следователей, семилетнего ребёнка родители избивали и причиняли ему ожоги. В отношении родителей было заведено уголовное дело по ст. 117 УК РФ.

А 34-летняя ростовчанка снимала истязания своего двухлетнего сына видеокамеру мобильного телефона. Женщина бросалась на малыша с кулаками систематически, начиная с 2015 года. Оказалось, что таким образом ростовчанка пыталась вернуть мужа в лоно семьи.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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