Сутки взаперти: В Оренбуржье у контрактников вымогали деньги

село Тоцкое, Оренбургская область, , 15:52 — REGNUM В Оренбургской области Тоцкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в грабеже и вымогательстве с применением насилия в отношении военнослужащих Тоцкого военного гарнизона, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

В суде установлено, что мужчина в период с августа по ноябрь 2015 года вымогал у троих военнослужащих денежные средства. При этом к потерпевшим применялось насилие, вплоть до удержания преступником на протяжении суток.

Вымогатель требовал у контрактников в общей сложности 105 тыс. рублей. При этом злоумышленник насильно удерживал свои жертвы в гараже своего знакомого. Самое длительное время взаперти провел контрактник, у которого мужчина вымогал 40 тыс. рублей и получил эту сумму в итоге. В прокуратуре отметили, что мужчина, вымогавший деньги, ранее судим за наркопреступление.

Тоцкий районный суд признал рецидивиста виновным в вымогательстве с применением насилия и приговорил к семи годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.