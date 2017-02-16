Угроза взрыва на станции «Новослободская» в Москве оказалась ложной
Полиция разыскивает «телефонного террориста»
Москва, 16 февраля 2017, 15:40 — REGNUM Проверка, проведенная на станции «Новослободская» Московского метрополитена, показала отсутствие каких-либо взрывных устройств. Об этом 16 февраля сообщает RT.
Как пояснил источник в правоохранительных органах, в настоящее время полиция разыскивает человека, сообщившего об угрозе взрыва. Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма составляет пять лет лишения свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный сообщил о взрывном устройстве, заложенном на станции метро «Новослободская». На место прибыли правоохранители, и были вызваны кинологи.
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