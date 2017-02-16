В Киргизии машина посольства России врезалась в грузовик. Есть пострадавшие

По словам очевидцев, водитель и пассажир автомобиля с российскими дипномерами были пьяны

Бишкек, , 15:29 — REGNUM В столице Киргизии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика «Мерседес Спринтер» и внедорожника «Тойота Прадо» с дипломатическими номерами, принадлежащими посольству России. Об этом сообщило ИА «АКИpress» со ссылкой на информацию ГУВД Бишкека.

Согласно имеющимся данным, авария случилась сегодня, 16 февраля, в 16:00 по местному времени на автотрассе, ведущей в аэропорт «Манас».

Очевидцы произошедшего ДТП утверждают, что и водитель, и пассажир автомобиля с российскими дипномерами были пьяны.

«Машина проехала на красный свет светофора недалеко от заправки «Газпром» и врезалась в грузовик, выезжавший на зеленый. Пострадал водитель «Мерседеса», его увезла машина скорой помощи. Пассажиры джипа, по предварительным данным, не пострадали — сработали подушки безопасности. Они отказались что-либо комментировать без адвоката», — пишет «Zanoza.kg».