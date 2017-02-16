СМИ: Еще один гражданин КНР скончался от птичьего гриппа

С начала 2017 г. жертвами вируса H7N9 в Китае стали 79 человек

Пекин, , 15:11 — REGNUM Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Юньнань подтвердила гибель еще одного пациентки, в крови которой ранее был обнаружен вирус H7N9, также известный как птичий грипп. Очередной жертвой опасного заболевания стала 23-летняя девушка, чей ребенок скончался от птичьего гриппа ранее в феврале.

Врачи установили, что женщина заразилась птичьим гриппом от своей дочери, которая контактировала с домашней птицей во время новогодний каникул. Девушка была госпитализирована 8 февраля в критическом состоянии, спустя четыре дня после того, как у нее появились первые симптомы болезни, пишет «Синьхуа».

В настоящее время власти КНР принимают дополнительные меры по предотвращению возможной эпидемии птичьего гриппа на территории страны. Власти китайского города Гуанчжоу (провинция Гуандун) ввели дополнительные меры по предотвращению эпидемии птичьего гриппа. С начала года на территории провинции был зарегистрирован 21 случай заражения местных жителей вирусом H7N9, 10 из которых привели к гибели людей. По решению властей Гуанчжоу с 14 по 28 февраля на территории города приостанавливается торговля живой птицей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе в Китае было зарегистрировано 192 случая заражения людей птичьим гриппом, 79 из которых были смертельными. При этом, за январь 2016 года было лишь 28 случаев и 5 смертей, что делает нынешний сезон самым худшим, начиная с 2013 года, когда впервые был обнаружен в стране.

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