Два грузовика столкнулись под Выборгом, водители погибли

Выборг, Ленинградская область, , 13:50 — REGNUM Тяжелая дорожная авария произошла 16 февраля около 11:20 в Выборгском районе Ленинградской области, на 19-м километре автодороги Выборг — Светогорск.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по неизвестной пока причине лесовоз марки Scania с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем MAN с тентовым полуприцепом.

В результате ДТП оба водителя — на вид 50 и 40 лет, соответственно — скончались на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка.