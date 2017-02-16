В Киргизии все еще не распределили помощь жертвам авиакатастрофы в Дачи СУ

Бишкек, , 13:36 — REGNUM На специальный счет МЧС Киргизии поступило свыше 88,8 млн сомов (около 72,8 млн рублей по текущему курсу) пожертвований, предназначенных для пострадавших и родственников погибших в результате авиакатастрофы в поселке Дачи СУ. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве подчеркнули, что все неравнодушные граждане по-прежнему имеют возможность оказать финансовую помощь жертвам упавшего на жилые дома грузового «Боинга».

Вместе с тем, отмечают киргизские СМИ, невзирая на то, что со дня крушения турецкого авиасудна в дачном поселке прошел ровно месяц, большая часть гуманитарной помощи до сих пор не роздана пострадавшим во время этого чрезвычайного происшествия сельчанам — около 30 тонн продовольствия, теплых вещей и иных предметов обихода все еще находятся на складе Чуйской областной администрации.

«До сегодняшнего дня часть помощи была роздана лишь 14 семьям, где есть погибшие. Это те, кто готовится к традиционному проведению 40 дней. Остальное будет раздаваться позже. Как отмечают в областной администрации, когда придет день общей раздачи, еще неизвестно, но они готовы заняться этим в любое время. Единственная причина, по которой они не начали распределение — это отсутствие соответствующего приказа от правительства», — пишет ИА «Zanoza.kg».

Также вызывает недоумение тот факт, что поступившие на спецсчет МЧС Киргизии денежные средства до сих пор не переданы пострадавшим семьям, которые не могут отреставрировать разрушенное жилье или приобрести новое, в результате чего вынуждены жить на съемных квартирах или ютиться у родственников и соседей.

«Как отметили в пресс-службе правительства, сейчас ведутся переговоры с турецкой стороной по вопросам выплаты компенсации киргизской стороне. Когда переговоры завершатся, тоже под вопросом, а пока все находятся в подвешенном состоянии. При этом чиновники не объясняют, каким образом выплаты со стороны турецкой компании могут повлиять на распределение средств, которые поступили конкретно для пострадавших», — констатирует оппозиционное издание.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747 турецкой компании «ACT Airlines» при заходе на посадку в аэропорт «Манас» рухнул на поселок Дачи СУ в пригороде столицы Киргизии.В результате авиакатастрофы погибли четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, 23 жилых дома были разрушены. Нанесенный упавшим воздушным судном ущерб составил 186,5 млн сомов (около 152,9 млн рублей по текущему курсу).