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На Ставрополье из-за непогоды закрываются дороги

Происшествия
Ограничения из-за снегопадов были введены на дорогах трех районов Старополья. На двух из них дороги уже открыли после расчистки

Ставрополь, 16 февраля 2017, 13:28 — REGNUM  

В Ставропольском крае утром 16 февраля из-за обильных снегопадов вводятся временные ограничения на трассах. С утра поочередно закрывались три трассы региона в Петровском, Изобильненском и Александровском районах.

Накануне вечером в Ставропольском крае произошло резкое похолодание, температура воздуха упала до 14 градусов мороза и продолжает падать сегодня, выпал обильный снег, который не прекращается 16 февраля, сообщили в Гидрометцентре Ставрополья.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, на дорогах края образовалась наледь, снежные накаты, переметы и ограничение видимости. В 10:00 ограничение для пассажирского транспорта было введено на дороге «Ставрополь — Элиста — Астрахань» в Петровском районе.

В 11:30 в Александровском и Изобильненском районах участки дорог «Александровское — Гольфицкое» и «Сенгилеевское — Новотроицкое» закрылись для всех видов транспорта.

На трассы вышли снегоуборочные машины и наряды ДПС, которые начали постоянное дежурство.

С 11:50 в Петровском районе ограничение было снято после расчистки трассы. В 12:15 открыли для транспорта дорогу «Сенгилеевское — Новотроицкое» Изобильненского района

Остается закрытым участок дороги «Александровское — Гольфицкое» с 1 по 43 километр Александровского района. Там снег еще убирают, трассу обрабатывают противогололедными материалами. За состоянием дороги следят наряды ДПС.

Отметим, что из-за непогоды наряды ДПС региона переведены на усиленный вариант несения службы, на трассах с ночи дежурят снегоуборочная техника.

Нынешней зимой из-за неблагоприятных погодных условий трассы Ставрополья закрывались уже порядка 20 раз. Непогода в крае сохраняется, температура продолжает падать.

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