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Воронеж: Экс-гитарист «Сектора Газа» госпитализирован после ДТП

Происшествия
Игорь Кущев находится в реанимации

Воронеж, 16 февраля 2017, 13:27 — REGNUM  Экс-гитарист легендарной воронежской группы «Сектор Газа» Игорь Кущев был сбит автомобилем в Воронеже. Об этом 16 февраля в соцсети написала дочь Кущева Екатерина Харламова.

По сообщению Харламовой, Кущев попал под колеса на улице Жукова. «Водитель сбил и проехал по нему, потом скрылся. Машина темного цвета. Сбил на пешеходном переходе. Сейчас отец в реанимации нейрохирургического отделения», — написала дочь музыканта.

Как уточняют местные СМИ, Кущев попал под колеса Kia Ceed, переходя дорогу. В ГИБДД информацию о том, что водитель покинул место ДТП, опровергают.

Группа «Сектор Газа» была основана в Воронеже в 1987 году Юрием Клинских (Юра Хой). Названием для группы стало народное наименование одного из микрорайонов Воронежа. Первое сольное выступление группы состоялось 5 декабря 1987 года. В 1990 году группа получает всесоюзную известность — после выхода альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядрена вошь». Всего группой «Сектор Газа» было записано 15 альбомов

Юрий Кущев входил в один из первых составов группы — в коллективе он играл с 1989 по 1991 год. В группу он возвращался также после смерти Юрия Клинских — в проект под названием «Ex-Сектор Газа». Однако несколько музыкантов проект из-за конфликта с Кущевым покинули, его обвинили в незаконном использовании названия группы и песен, в итоге сам проект после выпуска второго альбома был признан нерентабельным.

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