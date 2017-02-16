Пожилая женщина погибла в Петербурге из-за электрогрелки
Санкт-Петербург, 16 февраля 2017, 13:15 — REGNUM Пожилая жительница Петроградского района Санкт-Петербурга оказалась жертвой квартирного пожара. По предварительным данным, причиной возгорания стала электрическая грелка.
Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы около двух часов ночи 16 февраля из дома 54 по Чкаловскому проспекту.
«В однокомнатной квартире в комнате площадью 25 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
В 02:31 пожар был ликвидирован силами 14-ти пожарных, прибывших на трех единицах техники.
В квартире было найдено тело погибшей. Органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка.
«Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Там добавили, что предварительной причиной пожара является возгорание электрической грелки.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.