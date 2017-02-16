Пожилая женщина погибла в Петербурге из-за электрогрелки

Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Пожилая жительница Петроградского района Санкт-Петербурга оказалась жертвой квартирного пожара. По предварительным данным, причиной возгорания стала электрическая грелка.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы около двух часов ночи 16 февраля из дома 54 по Чкаловскому проспекту.

«В однокомнатной квартире в комнате площадью 25 кв. метров горела обстановка на площади 10 кв. метров», — отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 02:31 пожар был ликвидирован силами 14-ти пожарных, прибывших на трех единицах техники.

В квартире было найдено тело погибшей. Органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка.

«Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Там добавили, что предварительной причиной пожара является возгорание электрической грелки.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.