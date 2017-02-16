В Тюмени задержан директор муниципальной фирмы за взятку в 1,8 млн рублей

Городской топ-менеджер в течение пяти месяцев не желал без «вознаграждения» подписывать акты приемки выполненных работ, считает следствие

Тюмень, , 13:05 — REGNUM В Тюмени при передачи взятки был задержан генеральный директор ТУМП ВКХ «Водоканал». Руководитель унитарного муниципального предприятия отказывался без «вознаграждения» принимать выполненные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2016 года по февраль 2017 года вымогал у представителя общества с ограниченной ответственностью взятку в сумме 1,8 млн рублей за подписание актов выполненных работ. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»).

Громкое задержание косвенно бросило тень на ООО «Тюмень Водоканал», которое арендует сети и имущество у муниципального ТУМП ВКХ «Водоканал». Пресс-служба ООО обратилась с просьбой к СМИ не путать две абсолютно разные фирмы.

На сайте ТУМП ВКХ «Водоканал» указано, что гендиректором предприятия является Дмитрий Антонов. Основной вид деятельности — сдача в аренду муниципального имущества, относящегося к водоснабжению и водоотведению.

Отметим, в Тюменской области в 2016 году было выявлено 129 фактов взяточничества. Из них 38 случаев мздоимства в крупном размере (более 150 тысяч рублей) и особо крупном (более 1 миллиона) размерах, сообщил на пресс-конференции начальник областного УМВД Юрий Алтынов.

По его словам, если в 2015 году средняя сумма взятки составляла 82 тысячи рублей, то в 2016 она выросла до 234 тысяч.