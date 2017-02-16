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Мать, бросившую своего ребенка в подъезде, приговорили к исправработам

Происшествия
Малыш, который находится сейчас в одном из спецучреждений Барнаула, может остаться на попечении государства
Мать, бросившая своего маленького ребенка в подъезде одного из барнаульских домов Мать, бросившая своего маленького ребенка в подъезде одного из барнаульских домов

Барнаул, 16 февраля 2017, 13:02 — REGNUM  В Барнауле вступил в законную силу приговор Анне Шуляковой, которая в сентябре 2016 года бросила в подъезде своего полуторагодовалого сына, а сама уехала. За оставление малыша в опасности она осуждена к наказанию в виде исправительных работ, — сообщает сегодня, 16 февраля, прокуратура Алтайского края.

По словам помощника прокурора Октябрьского района Максима Кейша, вину в совершенном преступлении женщина не признала, пояснив, что оставив ребенка в подъезде случайного дома, она была уверена, что его быстро найдут и с ним ничего не случится. Тем самым она отказалась от ребенка, что по её мнению не является преступлением, — отмечают в прокуратуре.

Об отсутствии интереса к сыну свидетельствовало также то, что несмотря на отсутствие запрета, Анна не стала навещать сына в спецучереждении, куда временно поместили малыша.

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Сейчас маленький найденыш проживает в КГБУЗ «Дом ребенка специализированный Барнаула», но в суде по месту жительства осужденной рассматривается иск о лишении матери родительских прав и передаче ребенка на попечение государства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до весны 2016 года Анна Шулякова проживала с сыном в поселке Гордеевский. Там ее отлично знают и прекрасно помнят: семья неблагополучная, но ей многие помогали. Органы опеки говорят, что им часто приходилось разыскивать Анну по всему поселку.

«Часто в доме посторонние люди, или она находилась у посторонних людей. Приезжаем, например, в село по адресу, её нет, нам приходится по всему селу ездить, часто находим её в компании пьяных людей», — отмечала ранее заведующая отделом районного Комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Турукина. Ей также известно, что Шулякова сама росла в неблагополучной семье и воспитывалась в коррекционной школе.

Повышенное внимание к ее образу жизни Анне не понравилось, и она сбежала из-под опеки. Осенью 2016 года, в день, когда Барнаул отмечал день рождения города, Шулякова отвела своего сына в подъезд чужого дома, а сама уехала из города. В полиции при задержании она пояснила, что не располагает средствами на содержание ребенка. А по поводу того, что оставила малыша в опасном положении, возразила: не на улице же бросила, а завела в подъезд.

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