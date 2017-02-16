Нижегородский студент через фиктивные компании украл 22,7 млн рублей

Нижний Новгород, , 12:57 — REGNUM Нижегородский студент обвиняется в хищении более 22,7 млн рублей через фиктивные компании. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, мошенник похищал чужое имущество, используя расчетные счета фиктивных юридических лиц, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. От его действий пострадали 9 юридических лиц.

Свою вину обвиняемый на протяжении предварительного следствия не признавал. Вместе с тем, следователем собраны достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемого деяния.

По ходатайству следователя в обеспечение заявленных исковых требований наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 11 млн рублей, а также изъяты два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью 6 млн рублей.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.