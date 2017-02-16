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Лже-опекунша в Карачаево-Черкесии прибрала к рукам почти миллион рублей

Происшествия
Жительнице республики незаконно выплатили 970 тысяч рублей за опеку над 9 детьми
Ложь
Иллюстрация: Cbs1sao.ru
Ложь

Черкесск, 16 февраля 2017, 12:45 — REGNUM  Погреть руки на денежных средствах, выделяемых для детей, находящихся под опекой, решила жительница Карачаево-Черкесии. 40-летняя Фарида Казиева взялась опекать девять несовершеннолетних, которые при этом являлись ее родственниками.

Как установило следствие, женщина оформила документы обманным образом, предоставив справки, что родители детей якобы имеют неизлечимые заболевания, из-за которых они не могут исполнять своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Как опекун девяти детей Казиева получила в период с февраля 2015 года по май 2016 года денежные средства из республиканского бюджета на общую сумму свыше 970 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». С утвержденным обвинительным заключением оно направлено для рассмотрения в Малокарачаевский районный суд.

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