Школьник упал на рельсы в метро Екатеринбурга

Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM Восьмилетний ребенок упал на рельсы станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге. Об этом сообщил Life.ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Речь идет об ученике второго класса 102 школы, который возвращался с футбольной секции и во время ходьбы засмотрелся в свой телефон, в результате упал с платформы», — говорит источник.

Школьника, которого подняли на платформу пассажиры подземки, доставили в детскую городскую больницу (ДГКБ №9). У молодого человека подозревают перелом ноги.

«К проявлению криминала или суицида эта история не имеет никакого отношения», — добавил Горелых.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.