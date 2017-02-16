Школьник упал на рельсы в метро Екатеринбурга
По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку
Екатеринбург, 16 февраля 2017, 12:36 — REGNUM Восьмилетний ребенок упал на рельсы станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге. Об этом сообщил Life.ru пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Речь идет об ученике второго класса 102 школы, который возвращался с футбольной секции и во время ходьбы засмотрелся в свой телефон, в результате упал с платформы», — говорит источник.
Школьника, которого подняли на платформу пассажиры подземки, доставили в детскую городскую больницу (ДГКБ №9). У молодого человека подозревают перелом ноги.
«К проявлению криминала или суицида эта история не имеет никакого отношения», — добавил Горелых.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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