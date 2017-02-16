Солдат разведвзвода из Калининграда ушёл в самоволку в Брянскую область

В войсковую часть он вернулся спустя более чем месяц

Калининград, , 12:11 — REGNUM В Калининградской области к пяти месяцам лишения свободы приговорён контрактник Дмитрий Перепёлко, отправившийся в самоволку в Брянскую область. Как сообщили сегодня, 16 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Балтийскому флоту, Перепёлко служил механиком-водителем разведывательного взвода 3-го мотострелкового батальона в г. Гусеве Калининградской области.

По данным следствия, «желая отдохнуть от военной службы», рядовой самовольно оставил часть 17 августа 2016 года. Солдат сумел пересечь две границы — литовскую и белорусскую — и осесть в г. Почеп Брянской области (около 900 км от Калининграда).

В войсковую часть он вернулся спустя более чем месяц — 23 сентября.

Военные следователи к этому времени возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца, совершенное военнослужащим»).

Отбывать наказание Перепёлко будетв колонии-поселении под Калининградом. При назначении наказания суд учел то, что он свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

В прошлом году ИА REGNUM сообщало, что в Калининградской области два матроса ушли в самоволку сроком на семь месяцев. Один уехал в Москву, другой — в Воронеж.

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