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Владимирский врач, отказавшийся направлять скорую на вызов, будет наказан

Происшествия
Прокуратура внесла представление директору Кольчугинской ЦРБ

Кольчугино, Владимирская область, 16 февраля 2017, 12:03 — REGNUM  Прокуратура Владимирской области требует привлечь к дисциплинарной ответственности врача Кольчугинской центральной районной больницы, который отказался направлять карету скорой помощи на вызов к женщине, умершей впоследствии из-за переохлаждения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, прокуроры решили, что в действиях врача есть признаки ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

«По данному факту директору Кольчугинской центральной районной больницы внесено представление, с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Акт прокурорского реагирования в настоящее время находится на рассмотрении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура выяснила, что местные жители действительно обращались в скорую помощь. Однако врач, не подумав, что женщина на улице при сильном морозе может умереть, решил не отправлять медиков на вызов.

ИА REGNUM напоминает, что 41-летняя женщина умерла 31 декабря 2016 года. Она была пьяна и упала прямо на улице. Одна из жительниц города увидела лежащую на земле женщину без верхней одежды. Прохожая попыталась вызвать медиков, но диспетчер сообщил, что свободных машин нет, все врачи находятся на вызовах. Тогда жительница вместе со знакомым занесла женщину в подъезд, но это не спасло ее. В результате через несколько часов она умерла от переохлаждения.

Сейчас по факту также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей»). При этом следователи заявляют, что за то время, пока женщина лежала в холодном подъезде, у врачей было минимум две возможности отправить машину.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Владимиром скорая не приехала на вызов — возбуждено уголовное дело

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