Четверг, 16 Февраля 2017 года
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В Петербурге женщину-фельдшера скорой помощи избил собутыльник пациента

Происшествия
Возбуждено уголовное дело

Санкт-Петербург, 16 февраля 2017, 12:01 — REGNUM  Женщина-фельдшер скорой помощи подверглась нападению пьяного мужчины, когда оказывала помощь его собутыльнику. Пострадавшая получила травму головы, подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили сегодня в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 15 февраля. Скорая помощь прибыла по вызову в общежитие на улице Ткачей, где мужчине стало плохо после употребления спиртных напитков.

«Во время оказания помощи больному, подозреваемый, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера» — пояснили в следственных органах.

Женщине оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Уголовное дело возбуждено и расследуется органами СКР в отношении местного жителя 1978 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, широкий резонанс получил инцидент в Саратове, где несколько мужчин попытались изнасиловать прибывшую на вызов фельдшера скорой помощи. Женщина укрылась в ванной комнате, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру «скорой», которая передала данные в полицию. Сотрудник «скорой» была спасена, однако до сих пор женщина находится в тяжелом психологическом состоянии.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от своих подчинённых по всей стране жёстко реагировать на каждый факт нападения на врачей или воспрепятствования их профессиональной деятельности, проверять каждое такое сообщение и при наличии оснований незамедлительно возбуждать уголовные дела.

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Нападения на врачей
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