Женщина-водитель сбила группу пешеходов во Владивостоке — видео

Инцидент произошел в четверг, 16 февраля, на острове Русском недалеко от Дальневосточного государственного университета

Владивосток, , 11:44 — REGNUM Во Владивостоке женщина-водитель проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила группу пешеходов, переходящих проезжую часть по «зебре». Видеозапись, на которой запечатлены жуткие кадры, обнародована на портале YouTube представителями «Вести: Приморье».

Инцидент произошел в четверг, 16 февраля, на острове Русском недалеко от Дальневосточного государственного университета. По последним данным, в результате ДТП пострадали 3 человека.

На короткой видеозаписи видно, что транспортное средство буквально на полном ходу сбивает людей на пешеходном переходе. При этом для водителя иномарки горит красный сигнал светофора.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 16 февраля во Владивостоке женщина за рулем мини-джипа сбила группу пешеходов. Инцидент произошел на острове Русском в поселке Аякс, 10.

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