Бывший вице-премьер Крыма Казурин арестован по делу о взятке

Олег Казурин останется в СИЗО на два месяца

Симферополь, , 11:32 — REGNUM Бывший заместитель главы Крыма Олег Казурин арестован на два месяца по делу о получении взятки. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по Республике Крым 16 февраля.

Решение об аресте по ходатайству следствия принял Киевский районный суд Симферополя. Казурин арестован на два месяца.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании Казурина и возбуждении уголовного дела в отношении него стало известно 15 февраля. Бывший чиновник, который в правительстве Крыма курировал строительство (уволен 30 декабря 2016 года), подозревается в получении через посредника части взятки от «от ранее оговоренной суммы в размере 27 млн рублей». Посредник также задержан, он отпущен под подписку о невыезде.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что материалы о деятельности Казурина были переданы антикоррупционным комитетом в правоохранительные органы в ноябре-декабре. Также глава Крыма заявил, что это — не последнее задержание.

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