Премьер-министр Новой Зеландии: пожары в Крайстчерче выглядят подозрительно

Билл Инглиш инициировал расследование обстоятельств, при которых начались два сильных пожара в пригороде Крайстчерча

Веллингтон, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш рассказал журналистам, что проводится расследование причин возникновения пожаров и что их возникновение «крайне подозрительно и вряд ли случайно», сообщает New Zealand Herald.

Премьер-министр сегодня посетил пожарное подразделение в Крайстчерче, где получил подробный отчет по состоянию дел. В интервью Инглиш отметил, что острая фаза пожара миновала, пожарные успешно сдерживают пламя, однако его пока не удалось полностью взять под контроль.

Министр гражданской обороны Джерри Браунли раскритиковал власти города за несвоевременное введение чрезвычайного положения. Билл Инглиш отказался прокомментировать этот факт, однако отметил, что жители пострадавшего региона «будут оценивать не работу государственного аппарата, а работу спасателей и пожарных, которые рискуют жизнью ради них непосредственно в данных момент». Главная задача, по мнению премьер-министра, обеспечить поддержку пострадавшим от пожара.

В процессе инспекции, Билл Инглиш совершил облет пострадавшей территории и имел возможность оценить ущерб от пожаров и территорию возгорания. Премьер-министр высоко оценил подготовку региональных пожарных команд. «Когда ты смотришь вниз и видишь маленькие зеленые островки со спасенными домами, окруженные черным пепелищем, ты понимаешь, что специалисты проделали фантастическую работу», — прокомментировал он.