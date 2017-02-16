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Пожары в новозеландском городе Крайстчерч удалось взять под контроль

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Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897 Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Веллингтон, 16 февраля 2017, 11:22 — REGNUM  

Сегодня достигнут серьезный прогресс в борьбе с огнем, однако, по мнению мэра Крайстчерча, предстоит еще огромная работа, сообщает радио New Zealand. За ночь два пожара соединились, общая территория возгорания составила 2000 гектаров. Почти 400 человек сражаются с пожаром на земле, 14 вертолетов обеспечивают непрерывное тушение с воздуха. Безветренная погода и снижение температуры позволили пожарным серьезно продвинуться в тушении пожара.

Руководство пожарной службы сообщило, что сегодня не было замечено новых вспышек или взрывов, пожарные команды будут следить за ситуацией в течение ночи. По предварительным оценкам борьба с пожаром продлится еще как минимум две недели, в течении которых будет необходимо не допустить новых возгораний. Все экипажи останутся на дежурстве до субботы 18 февраля, затем будет произведена дополнительная оценка ситуации.

Пожарные следователи призывают всех, у кого есть какая-либо информация, а также фото и видеоматериалы о начале пожаров, передать их в пожарное управление. Пресс-секретарь управленияпо расследованию пожаров Кен Легат пояснил, что следователи будут искать специфические следы пламени и произведут оценку их длинны, чтобы выстроить временную шкалу распространения огня. Легат сказал, что собирается обследовать места возгорания «в буквальном смысле на коленях и локтях», чтобы найти объяснение произошедшему.

Всего на данный момент было эвакуировано 450 домов, сотни человек приняли самостоятельное решение покинуть свой дом. Управление гражданской обороны пока не может сказать, когда людям будет разрешено вернуться. Департамент здравоохранения Кентерберийского района сообщил, что два взрослых и один ребенок обратились за медицинской помощью в связи с пожарами, но ни один из них не ранен серьезно: мужчина повредил лодыжку в процессе эвакуации, пожарный надышался дымом, 9-летнего мальчика доставили с обострившейся астмой.

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Лесные пожары-2017
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