Прокуратура утвердила обвинение в отношении «живодерок» из Хабаровска

Хабаровск, , 12:06 — REGNUM Заместитель Генерального прокурора России в ДФО Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Хабаровска — «живодерок» и их подельника, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Разбой и ненависть: против «хабаровских живодерок» возбуждено еще три дела

В отношении хабаровской троицы выдвинуты обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ: жестокое обращение с животными, разбой, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды.

По версии следствия, две несовершеннолетние жительницы Хабаровска в 2016 году систематически совершали садистские убийства и пытки животных. Их жертвами стали кошки, собаки, птицы, включая крошечных птенцов, всего не менее 15 представителей животного мира.

Кроме того, «живодерки» размещали в сети видео‑ и фотоматериалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих.

Также, следствием установлено, что девушки изготовили и разместили в сети Интернет видео со сценами унижения и издевательств над молодым человеком по признаку принадлежности к социальной группе.

В числе преступлений «живодерок» — разбойное нападение на парня с применением оружия.

Читайте также: В Хабаровске митингуют за наказание живодеров по всей строгости закона

Как сообщало ИА REGNUM, чудовищная жесткость преступлений, совершенных двумя 17-летними жительницами Хабаровска, всколыхнула общественность всей России. В Хабаровске прошли митинги, на которых люди требовали самого строгого наказания «живодеркам». Содержание подозреваемых под стражей суд продлил до 19 февраля. В ходе следственных мероприятий обе девушки признаны вменяемыми. После того, как они ознакомятся с обвинительным заключением, уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Индустриальный районный суд Хабаровска.