В Москве полиция проверяет угрозу взрыва на «Новослободской» Происшествия Информация уточняется

Москва, , 10:55 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о заложенном на станции метро «Новослободская» взрывном устройстве, сообщает РЕН ТВ. На станции работают сотрудники правоохранительных органов, вызваны кинологи. Информация уточняется.

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