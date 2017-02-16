Погибшая юная хабаровчанка в «группах смерти» не состояла

Хабаровск, , 10:39 — REGNUM Следственный комитет по Хабаровскому краю проводит расследование по факту самоубийства школьницы. Девочку обнаружили лежащей на земле без признаков жизни, с повреждениями, характерными для падения с высоты, передает корреспондент ИА REGNUM

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По данным, которыми на сегодняшний день располагают следственные органы, девочка не состояла в «группах смерти» в социальных сетях, сообщили в пресс-службе СК России по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ — «доведение до самоубийства».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ предостерегли от «компанейщины» в вопросе усиления уголовной ответственности за склонение детей и подростков к суициду. По мнению депутатов, необходима широкая общественная дискуссия по данному вопросу. Депутат Ирина Яровая предложила создавать в регионах России кибербригады, которые станут бороться с «группами смерти» в Интернете. Минобрнауки предлагает информировать родителей о том, что их дети посещают опасные интернет-сообщества.