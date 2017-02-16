В Зеленограде из офиса фирмы похитили почти 22 млн рублей

Москва, , 10:15 — REGNUM В Зеленограде сотрудники правоохранительных органов разыскивают троих налетчиков, ограбивших офис коммерческой фирмы почти на 22 млн рублей. Об этом «Агентству Москва» сообщили в ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел в среду, 15 февраля, на ул. Генерала Алексеева.

«Накануне в полицию с заявлением о грабеже обратился 58-летний контролер отдела внутреннего режима одной из фирм в Зеленограде», — говорится в сообщении.

По его словам, трое неизвестных в масках через окно проникли в офис на втором этаже, связали электропроводом контролера внутреннего режима. Затем злоумышленники похитили из сейфа финансовые средства и скрылись с места преступления.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж», — говорится в сообщении. — Полиция ищет подозреваемых».