Женщина-водитель сбила группу пешеходов через два дня после покупки машины

16 февраля во Владивостоке женщина за рулем мини-джипа сбила 3-х пешеходов (две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка)

Владивосток, , 09:59 — REGNUM 46-летняя женщина-водитель, которая проехала на красный сигнал светофора и сбила трех человек во Владивостоке, приобрела автомобиль Toyota Cami 14 февраля 2017 года. Об этом сообщает Управление МВД России по Приморскому краю.

«Женщина-водитель получила право на управление транспортным средством в 2003 г, — говорится в сообщении. — Автомашину Toyota Cami приобрела 14 февраля 2017 года. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД женщина не привлекалась».

Автолюбительница, медицинское освидетельствование которой показало отсутствие алкоголя в крови, уже рассказала о причинах ДТП. По ее словам, она не успела вовремя затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 16 февраля во Владивостоке женщина за рулем мини-джипа сбила 3-х пешеходов (две женщины в возрасте 51 год и 18-летняя девушка). Инцидент произошел на острове Русском в поселке Аякс, 10.

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