В Екатеринбурге волна нападений на девушек

Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM В Екатеринбурге отмечена серия нападений на девушек. Нападают на остановках общественного транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Один из случаев произошёл 10 февраля. На остановке в жилом районе ЖБИ возник конфликт между девушкой и неким гражданином. По версии последнего, причиной стало то, что девушка курила. Гражданин, которому это не понравилось, начал ей выговаривать. В результате возник конфликт, дошедший до рукоприкладства.

О нападении девушка заявила в полицию. Напавший написал встречное заявление. Инцидент вызвал широкий резонанс. В основном, люди осуждают совсем не мужской поступок гражданина.

Ещё один инцидент произошёл прямо в центре города, возле мэрии, на остановке «Площадь 1905 года». Гражданин набросился на 16-летнюю девушку, ожидавшую. общественный транспорт. Буяна оперативно задержали и отправили в полицию. Теперь ему предстоит ответить перед законом за побои.