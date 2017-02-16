Контрафакт не прошел: В Северной Осетии задержали крупную партию сигарет

Владикавказ, , 09:51 — REGNUM Крупную партию контрафактных сигарет задержали на границе с Южной Осетией на таможенном посту МАПП Нижний Зарамаг. Их пытался перевезти 25-летний гражданин России в обшивке кузова своей «Газели», сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.

Незаконный груз был обнаружен с помощью рентгеновского изображения на инспекционно-досмотровом комплексе. Кузов машины был демонтирован, несмотря на сопротивление «контрабандиста». Всего из тайника было изъято 18 290 пачек сигарет марки «CONTINENT superslims 5».

В настоящее время в отношении нарушителя рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда табачных изделий».

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Контрабандному табаку в Северной Осетии поставили заслон

Как отметили в таможне, с начала 2016 года это уже седьмая попытка контрабандного провоза табачных изделий через таможенный пост МАПП Нижний Зарамаг. Было задержано сигарет на сумму порядка 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе крупная партия контрафактной табачной продукции была задержана в Дагестане. Сотрудники полиции обнаружили ее при осмотре рейсового автобуса на пропускном пункте в городе Кизилюрте. Несколько десятков коробок с сигаретами без акцизных марок были спрятаны в скрытых полостях автобуса. Всего было изъято 123 тысячи пачек сигарет.

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