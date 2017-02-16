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Суд обязал порт Ванино выполнить капремонт причалов

Происшествия
Это уже не первый случай, когда транспортный прокурор вынужден через суд требовать от стивидорной компании выполнения своих обязанностей
Поль Синьяк. У причала Поль Синьяк. У причала

Ванино, Хабаровский край, 16 февраля 2017, 10:02 — REGNUM  Ванинский транспортный прокурор в суде добился выполнения ОАО «Ванинский морской торговый порт» капитального ремонта причальных сооружений. В основу прокурорского иска легли материалы проверки, в ходе которой выяснилось, что организация эксплуатирует причал, общий физический износ которого превышает 30%, передает корреспондент ИА REGNUM

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Ванинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, решение вступило в законную силу.

Примечательно, что такой случай — не первый. В 2014 году Ванинский транспортный прокурор уже обращался в суд с иском к ОАО «ВМТП» по аналогичным основаниям, причем, дважды. В марте 2016 года на одном из причалов, эксплуатируемых стивидорной компанией, образовался провал. Вопреки требованиям действующего законодательства порт не обратился к специализированной организации для проведения обследования причала и его ремонта. Причал подлатали без экспертизы и продолжили эксплуатировать.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2017 года жители Ванино вышли на митинг, чтобы выразить протест против антиэкологической политики руководства порта Ванино. Претензии жителей сводились к тому, что с момента продажи контрольного пакета акций порта компании «Мечел» население Свободного порта задыхается от угольной пыли — порт Ванино расположен в непосредственной близости к жилым кварталам, пылеподавление в порту должным образом не налажено. Дирекция порта обещала провести модернизацию в 2013, потом в 2016 году, но ничего не сделала. Губернатором края даны поручения соответствующим министерствам и ведомствам держать на постоянном контроле мероприятия по стабилизации экологической обстановки в Ванино. Докеры Ванинского порта на митинге пожаловались на плохие условия труда, а руководство Ванинского района — на то, что порт не принимает никакого участия в социально-экономическом развитии района, хотя работает с хорошей прибылью.

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