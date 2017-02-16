В Москве арестован за спонсирование ИГ* коммерческий директор фирмы

Москва, , 09:41 — REGNUM В Москве арестован коммерческий директор одной из подмосковных фирм: его обвиняют в спонсировании террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

Обвинение Шамилю Нурмагомедову предъявлено по статье «Содействие террористической деятельности». Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под стражу до 27 марта, Мосгорсуд признал решение законным.

По версии следствия, обвиняемый оказывал помощь террористической группировке, в том числе покупал для участников незаконных вооруженных формирований билеты в Турцию, откуда они нелегально проникали в Сирию.

Нурмагомедов работал в торгово-производственной компании ООО «Экспострой» (офис в Красногорске), занимающейся проектами выставочных стендов.

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ