В Москве арестован за спонсирование ИГ* коммерческий директор фирмы
Москва, 16 февраля 2017, 09:41 — REGNUM В Москве арестован коммерческий директор одной из подмосковных фирм: его обвиняют в спонсировании террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает ТАСС.
Обвинение Шамилю Нурмагомедову предъявлено по статье «Содействие террористической деятельности». Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его под стражу до 27 марта, Мосгорсуд признал решение законным.
По версии следствия, обвиняемый оказывал помощь террористической группировке, в том числе покупал для участников незаконных вооруженных формирований билеты в Турцию, откуда они нелегально проникали в Сирию.
Нурмагомедов работал в торгово-производственной компании ООО «Экспострой» (офис в Красногорске), занимающейся проектами выставочных стендов.
* Организация, деятельность которой запрещена в РФ