В детском саду Воронежа массово заболели дети: проводится проверка

У детей началась рвота, у двоих из них поднялась температура

Воронеж, , 09:37 — REGNUM В одном из детских садов Воронежа массово заболели дети — у них началась рвота, у некоторых поднялась температура. Прокуратура начала проверку, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

ЧП произошло в детском саду №186 14 февраля. После обеда у нескольких детей началась рвота. Как добавили в прокуратуре, за медицинской помощью обратились родителей лишь двоих детей, у которых поднялась температура.

Сейчас специалисты рассматривают две возможных причины — помимо отравления, причиной недомогания у детей может быть ротовирусная инфекция.

Прокуратурой района организована проверка по указанным фактам. Прокуроры проверят и соблюдение санитарно-гигиенических требований при организации питания в дошкольном учреждении.

Отметим, что воронежские надзорные ведомства периодически в ходе проверок выявляют в детских дошкольных учреждениях некачественные продукты: это и просроченные или испорченные крупы, и продукты без маркировок и срока годности, и даже сухофрукты с пометом грызунов.