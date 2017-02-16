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В детском саду Воронежа массово заболели дети: проводится проверка

Происшествия
У детей началась рвота, у двоих из них поднялась температура

Воронеж, 16 февраля 2017, 09:37 — REGNUM  В одном из детских садов Воронежа массово заболели дети — у них началась рвота, у некоторых поднялась температура. Прокуратура начала проверку, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

ЧП произошло в детском саду №186 14 февраля. После обеда у нескольких детей началась рвота. Как добавили в прокуратуре, за медицинской помощью обратились родителей лишь двоих детей, у которых поднялась температура.

Сейчас специалисты рассматривают две возможных причины — помимо отравления, причиной недомогания у детей может быть ротовирусная инфекция.

Прокуратурой района организована проверка по указанным фактам. Прокуроры проверят и соблюдение санитарно-гигиенических требований при организации питания в дошкольном учреждении.

Отметим, что воронежские надзорные ведомства периодически в ходе проверок выявляют в детских дошкольных учреждениях некачественные продукты: это и просроченные или испорченные крупы, и продукты без маркировок и срока годности, и даже сухофрукты с пометом грызунов.

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Массовые пищевые отравления
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