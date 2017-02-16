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Работу больницы в отдаленном селе на Камчатке проверят после скандала в СМИ

Происшествия
Сначала местный врач пожаловалась на нехватку медикаментов, а затем выяснилось, что она не пришла на помощь к пациенту, который потом умер

Петропавловск-Камчатский, 16 февраля 2017, 09:28 — REGNUM  Глава Камчатки Владимир Илюхин направил в Пенжинский район на севере Камчатки специальную комиссию, которая проверит работу местной больницы и отдельных медиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края, комиссия будет состоять из общественных деятелей, депутатов и журналистов.

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Власти Камчатки обещают обнародовать результаты проверки, которая, по их мнению, должна пройти объективно.

«Осенью прошлого года в Манилах я встречался с доктором и с главным врачом Пенжинской районной больницы, обсуждая вопросы развития медицины в этом районе. На мой взгляд, освещение этой темы в некоторых СМИ сейчас носит непроверенный характер», — прокомментировал зампред правительства края Валерий Карпенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в местных СМИ появилась информация об увольнении на севере Камчатки врача Елены Буровой, которая работала заведующим отделения в селе Манилы. Она при этом в интервью журналистам рассказывала, что работать в отдаленном населенном пункте невозможно — помещения не приспособлены, медикаментов не хватает.

Минздрав края при этом подтвердил увольнение врача за неоказание помощи пациенту. Главврач больницы в Каменском, в введении которой находится отделение в Манилах, рассказала, что врача уволили после того, как умер пациент. Она якобы не пришла ночью к мужчине, который обратился в отделение, запретила подчиненным докладывать об этом случае в Каменское, врачи из которого приехали только утром. Пациент умер через пару дней. СКР сейчас ведет проверку по данному случаю.

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