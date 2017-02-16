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Пожар в Краснодаре: Семьи из почти полсотни квартир остались без жилья

Происшествия
С просьбой о предоставлении временного жилья обратились 59 человек
Пожар в Краснодаре
Иллюстрация: 23.mchs.gov.ru
Пожар в Краснодаре

Краснодар, 16 февраля 2017, 09:04 — REGNUM  В Краснодаре потушен пожар в многоэтажном доме по улице имени Прокофьева. Для того, чтобы полностью справится с возгоранием огнеборцам потребовалось 5,5 часов. В результате 25 квартир полностью сгорели, ещё 24 повреждены огнем, причем часть из них расположена на четвертом и даже третьем этажах здания. Такие данные были озвучены на оперативном совещании, которое провел мэр города Евгений Первышов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации кубанской столицы 16 февраля.

В пункт сбора, организованный в школе № 66, уже обратились 179 человек, среди них — 23 ребёнка, 59 из обратившихся рассказали, что нуждаются во временном жильё. Они уже размещены в гостинице. Среди детей — два малыша в возрасте до года, для них организован сбор памперсов, детского питания, всего необходимого. В ближайшие дни для детей старшего возраста — школьников и воспитанников детских садов — также организуют сбор всего необходимого — одежды, портфелей, канцелярских принадлежностей.

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Власти Краснодара обещают помощь погорельцам

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты. Как только они завершат оперативную, обследованием дома займутся соответствующие городские службы с привлечением сертифицированных организаций. Будет проведена экспертиза состояния дома и озвучен перечень необходимых работ по восстановлению. Параллельно с этим из квартир и подвалов будут откачивать воду и с помощью тепловых пушек просушивать дом.

На месте ЧП работает оперативный штаб, информацию о пострадавших и местах их временного размещения можно получить по телефону горячей линии — 112. В школе №66 организован пункт временного сбора для пострадавших от пожара. Здесь погорельцы могут получить питание, медицинскую и психологическую помощь. Также пострадавших готовы принять и гостиницы — номерной фонд сформирован в полном объеме.

Состояние каждой пострадавшей квартиры оценит специальная комиссия, затем они будут опечатаны. Обещают власти оперативно провести и работу по оценке причинённого пожаром ущерба. Погорельцам уже пообещали помощь по компенсации потерянного имущества и восстановлению дома.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в шестиэтажном доме по улице имени Проковьева в Музыкальном микрорайоне поступило на пульт дежурного 15 февраля около 18:00. Возгорание произошло в мансардном этаже строения. Площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. метров. Следственные органы уже проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Уже известно, что дом относится к категории самостроев, был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда. Ответственность за произошедшее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возложил на организаторов строительства. По его словам, «за эту беду должен ответить застройщик и тот, кто узаконил такой дом».

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Пожары в жилых домах
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