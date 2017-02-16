В Тбилиси при обстреле джипа неизвестными ранен сотрудник Интерпола

По предварительным данным, пострадали несколько человек

Тбилиси, , 09:01 — REGNUM В Тбилиси неизвестные обстреляли автомобиль в центре города, в числе пострадавших — сотрудник тбилисского отделения Интерпола, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Джип марки BMW был обстрелян на улице Шатберашвили. По предварительным данным, пострадали несколько человек. Сотрудник Интерпола госпитализирован, ему была проведена операция.

Расследование инцидента было поручено МВД, впоследствии его передали прокуратуре. Официального подтверждения или комментариев пока нет.