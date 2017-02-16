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Во Владивостоке водитель сбил трех пешеходов, проехав на красный свет

Происшествия
У троих потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы, два человека госпитализированы

Владивосток, 16 февраля 2017, 08:46 — REGNUM  Во Владивостоке женщина за рулем мини-джипа, купленного два дня назад, сбила трёх пешеходов, сообщает региональный главк МВД РФ.

Инцидент произошел рядом с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Автомобиль Тойота Ками проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов, переходивших дорогу.

У троих потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы, два человека госпитализированы.

По данным полиции, 46-летняя женщина получила права в 2003 году, а автомобиль купила 14 февраля 2017 года. Ранее она не привлекалась к административной ответственности. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится административное расследование.

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