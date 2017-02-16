Четверг, 16 Февраля 2017 года
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На месте пожара в многоэтаэке Краснодара введен режим ЧС

Происшествия
Огонь прошёлся по площади в 1,5 тыс. квадратных метров
Пожар в многоэтажке Краснодара
Иллюстрация: Kuban.sledcom.ru
Пожар в многоэтажке Краснодара

Краснодар, 16 февраля 2017, 08:37 — REGNUM  В Краснодаре на месте пожара по улице им. Прокофьева, 3 в Прикубанском внутригородском округе введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Соответствующее постановление накануне подписал мэр кубанской столицы Евгений Первышов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации 16 февраля, также будет работать оперативный штаб, причем в круглосуточном режиме.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен глава Прикубанского округа Андрей Дорошев.

На экстренном заседании штаба по ликвидации последствий пожара в многоквартирном доме были даны и другие поручения по организации дальнейшей работы с пострадавшими жителями дома. Так, в ближайшее время предстоит завершить формирование списков жителей и перечень всего, в чем они нуждаются в первую очередь.

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Ближайший к пострадавшему дому оперативный пункт находится в помещении управляющей компании в соседнем доме. Там организовано постоянное дежурство, размещены специалисты со списками пострадавших — тех, кто зарегистрировался, размещён в гостинице и списком жильцов дома. Аналогичный список будет находиться в городском оперативном штабе и городской Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Сегодня в здании администрации Прикубанского округа будет открыт пункт сбора гуманитарной помощи жителям дома. Также будет оформлен и открыт специальный счёт, на который могут перечислить средства желающие помочь пострадавшим.

Напомним, пожар многоквартирном доме по улице имени Прокофьева, 3 вспыхнул вечером 15 февраля. Жильцов из здания эвакуировали. Однако без погибших не обошлось. В ходе тушения пожара было обнаружено тело одного из жильцов. Его личность устанавливается. По площадь возгорания, по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, составила порядка 1,5 тыс. кв. метров. 5,5 часов потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. В тушении были задействованы 123 человека, 44 единицы техники.

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Пожары в жилых домах
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