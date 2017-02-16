В Северной Осетии прокуратура требует блокировать 100 вредоносных сайтов

Владикавказ, , 08:36 — REGNUM 100 сайтов, содержащих информацию, наносящую вред психическому здоровью и развитию несовершеннолетних, требует закрыть прокуратура Иристонского района Северной Осетии. Содержание этих сайтов пропагандирует экстремизм, детскую порнографию, табакокурение и употребление наркотических веществ, сообщили ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Вредоносные сайты, способные повлиять на нравственное и духовное развитие детей, были выявлены в ходе мониторинга сети интернет. Вход на них свободный, любой пользователь, в том числе и несовершеннолетний, мог ознакомиться с содержащейся на них информацией.

В числе предложенных к запрету оказались сайты с информацией об употреблении наркотических средств, табачных изделий и психотропных веществ и сайты порнографического содержания. Кроме того, в свободном доступе на некоторых из них размещена информация, признанная законом экстремистской.

На данный момент все заявления прокуратуры о блокировке сайтов находятся на стадии рассмотрения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии был задержан житель селения Црау Алагирского района. В марте прошлого года он познакомился в интернете с 10-летней девочкой, проживавшей в другом регионе, и вел с ней СМС-переписку, содержание которой было связано с удовлетворением половых потребностей.В настоящее время с полным набором доказательств вины подозреваемого уголовное дело направлено в суд.