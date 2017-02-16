В мэрии Перми прошли обыски

Пермь, , 08:27 — REGNUM Сотрудники УФСБ по Пермскому краю и следователи следственных органов СУ СКР по Пермскому краю задержали замначальника департамента земельных отношений Перми Павла Пахунова. Он подозревается в получении взятки, сообщает издание «Коммерсантъ».

В администрации города подтвердили факт задержания чиновника. В настоящее время он отстранен от должности.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, в 2016 году возбуждено 521 уголовное дело коррупционной направленности, в том числе 19 уголовных дел в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. Фигурантами стали шесть депутатов, четыре — главы муниципальных образований. Размер ущерба, причинённый в результате совершения коррупционных преступлений, составил более 26 миллионов рублей. В ходе следствия возмещено 9 миллионов рублей. Принято обеспечительных мер на сумму более 50 миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2016 год ознаменовался в Пермском крае рядом крупных коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны четыре краевых министра. Министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев, обвинен по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Против министра строительства и ЖКХ Пермского края Виктора Федоровского было возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». В итоге 22 апреля он покинул правительство региона по собственному желанию. В октябре 2016 Ленинский районный суд Перми, по ходатайству следователя, прекратил уголовное преследование экс-министра, и назначил ему штраф в 145 тыс. рублей.

Министру информационного развития и связи Пермского края Евгению Балуеву предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 части 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Он подозревается в участии хищения 31 млн рублей из бюджета при строительстве и ремонте сети МФЦ в Прикамье.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях. подозревается в превышении должностных полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации. Ему вменяется подписание актов приёмки работ при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, что привело к хищению 13 млн рублей.