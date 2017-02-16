Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано на территории Тайваня

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали

Тайбэй, , 08:24 — REGNUM Сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР сообщили о землетрясении, зафиксированном на территории Тайваня. По словам специалистов, магнитуда толчков достигла отметки в 4,0.

Толчки были зафиксированы примерно в 07:28 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 27 км от г. Цзяи. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 12 км, пишет «Чжунго жибао».

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в последний раз землетрясения магнитудой больше 4,0 были зафиксированы в декабре 2016 г.

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