Бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в федеральный розыск — СМИ

Москва, , 07:52 — REGNUM Экс-депутат Государственной думы РФ, член партии «Справедливая Россия» Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Михеева обвиняют в покушении на мошенничество, пишет 16 февраля «Коммерсантъ».

Как пояснил изданию руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов, еще в декабре 2016 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Михеева, однако подпись под документом фигурант не поставил — Михеев исчез, и в суд дело не поступило.

«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске», — поясняет юрист.

Уголовное дело за попытку особо крупного мошенничества (статья 159 УК РФ) было возбуждено в отношении Олега Михеева в марте 2013 года председателем СКР Александром Бастрыкиным. По версии следствия, экс-депутат намеревался похитить 2,1 млрд руб. у «Промсвязьбанка».

В 2008 году принадлежавший Михееву «Волгопромбанк» был приобретен «Промсвязьбанком». Годом ранее Михеев подготовил фиктивные документы, согласно которым «Волгопромбанк» имел перед экс-депутатом задолженность. В 2011 году Михеев попытался взыскать сумму 2,1 млрд рублей у «Промсвязьбанка» как правопреемника кредитной организации, однако задолженность была признана мнимой.

По данным издания, однопартийцам Михеева удалось связаться с экс-депутатом, его комментарий они опубликовали на официальном сайте регионального отделения «Справедливой России» по Волгоградской области.

«Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно…» — сообщил экс-депутат.

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