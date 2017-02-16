Во Владивостоке после обрушения дороги возбуждено уголовное дело

Владивосток, , 03:21 — REGNUM Уголовное дело по факту нарушения техники безопасности при ведении строительных работ возбуждено после того, как во Владивостоке 14 февраля обрушилась часть дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель прокуратуры Приморского края Елена Телегина. Предварительная сумма ущерба превышает 1,2 миллиона рублей.

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К настоящему моменту установлено, что специалисты «Горспецстроя-2» обнаружили трещины в дорожном полотне на минувшей неделе, однако продолжили работы на объекте. Заказчик работ «Каскад-Строй» тоже знал об образовании повреждений и не потребовал от подрядчика остановить стройку.

«Бездействие в вопросах содержания и обеспечения сохранности конструктивных элементов автомобильной дороги привело к обрушению дорожного полотна и грунта в районе дома № 1 на улице Станюковича во Владивостоке, — обозначила Елена Телегина. — В результате образовался котлован длиной около 40 метров и глубиной порядка 20 метров».

По предварительным данным городской мэрии, сумма ущерба превышает 1,2 миллиона рублей.

Сегодня, 16 февраля, по факту нарушения техники безопасности при ведении строительных работ было возбуждено уголовное дело. Параллельно от руководителя ООО «Каскад-Строй» прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, застройщик «Каскад-Строй» недавно получил предупреждение от заместителя генпрокурора России Юрия Гулягина о недопустимости нарушений в сфере долевого строительства, с начала 2016 года компания была оштрафована на 660 тысяч рублей.