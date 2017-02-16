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Посетитель обстрелял грабителей в салоне связи на юго-западе Москвы

Происшествия
Трое мужчин с топорами попытали ограбить салон сотовой связи на Азовской улице

Москва, 16 февраля 2017, 02:24 — REGNUM  Трое неизвестных вооружённых топорами вечером 15 февраля совершили нападение на салон связи на юго-западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

«Около 21:00 в салон связи, располагающийся по адресу: улица Азовская, дом 3, ворвались трое злоумышленников и, угрожая персоналу топорами, попытались похитить деньги», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что во время ограбления один из посетителей салона достал травматический пистолет и выстрелил в злоумышленников, после чего нападавшие скрылись.

Как сообщает Life со ссылкой на источник, один из грабителей получил ранение при обстреле посетителем.

К месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Уточняются все обстоятельства произошедшего, ведётся розыск подозреваемых по имеющимся приметам.

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