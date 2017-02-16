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В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России

Происшествия
Оперативник ГУЭБиПК Сергей Астафуров заключён под стражу до 14 апреля 2017 года
Закон
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Закон

Москва, 16 февраля 2017, 02:08 — REGNUM  В Москве арестован ещё один фигурант уголовного дела в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Решением Басманного суда сотрудник управления Сергей Астафуров заключён под стражу до 14 апреля 2017 года, передаёт Life.

Астафуров подозревается в превышении должностных полномочий в ходе проведения проверки в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. Как следует из материалов дела, сотрудник ГУЭБиПК фальсифицировал материалы оперативной разработки в отношении Комарова.

Сам Астафуров своей вины не признаёт, заявляя, что доказательств фальсификации с его стороны нет.

Напомним, в настоящее время Пресненский районный суд Москвы также рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу ещё одного фигуранта дела — Вадима Алфёрова, предполагаемого агента ранее арестованных сотрудников ГУЭБиПК Аександра Соболя и Сергея Абрамова.

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